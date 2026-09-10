به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشستی از رئیس قطار و لکوموتیوران یکی از قطار‌های عبوری در منطقه سوادکوه تجلیل کرد؛ نیرو‌هایی که با هوشیاری و واکنش به‌موقع مانع از برخورد قطار با یک قلاده پلنگ ایرانی شده بودند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با ارزشمند خواندن این اقدام، آن را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری در قبال حیات‌وحش دانست و بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در شبکه ریلی کشور تأکید کرد.

انصاری خاطرنشان کرد: این رفتار آگاهانه نشان داد که می‌توان میان توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صیانت از گونه‌های ارزشمند و سرمایه‌های طبیعی کشور هم‌افزایی ایجاد کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح مزین به تصویر پلنگ ایرانی، از اقدام مسئولانه این دو لکوموتیوران مازندرانی تجلیل به عمل آمد.