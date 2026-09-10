در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام؛ آخرین وضعیت قاچاق، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ اعضاء بر ضرورت تقویت همکاری در بین دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی، تشدید نظارت‌ها و اجرای دقیق قوانین و مقررات تأکید کردند.

استاندار ایلام در این نشست با تاکید بر کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و خروجی استان، مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و اقلام ممنوعه و نیز توسعه اقدامات پیشگیرانه گفت: در این زمینه؛ از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مشارکت مردم در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود.

در ادامه؛ گزارشی از عملکرد دستگاه‌های عضو کمیسیون ارائه و مسائل و چالش‌های موجود در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد.

در پایان هم؛ اعضای کمیسیون بر استمرار و هدفمند کردن نظارت‌ها، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و برخورد قانونی و قاطع با قاچاقچیان تأکید کردند؛ رویکردی که حمایت از تولید داخلی، صیانت از حقوق عمومی و تقویت رونق اقتصادی استان را دنبال می‌کند.