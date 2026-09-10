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ماموران انتظامی در بازرسی از یک منزل مسکونی در تایباد، بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تایباد گفت: این میزان از سوخت قاچاق به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع در حال انتقال به خودرو بود که با هماهنگی دستگاه قضایی و مداخله به موقع پلیس، ناکام ماند.
سرهنگ امیر امیراحمدی افزود: طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در دستور کار جدی فرماندهی انتظامی تایباد قرار دارد و کارشناسان ارزش این مقدار گازوئیل را ۱۴۴ میلیون تومان برآورد کردهاند.
وی ادامه داد: ماموران پلیس در این رابطه یک نفر به عنوان متخلف را با تشکیل پرونده حقوقی به مراجع قضایی معرفی کردند.
وی خاطرنشان کرد: قاچاق و سوداگری غیرقانونی کالا و سوخت، خط قرمز فرماندهی انتظامی است و تمامی دستگاههای امنیتی، قضایی و اجرایی در مبارزه و جلوگیری از وقوع این پدیده در آمادگی کامل قرار دارند.
شهرستان تایباد با ۱۴۸ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ بخش مرکزی و میانولایت و ۳۸ روستاست.