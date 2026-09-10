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سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح نیمه تمام تالار فرهنگی یاسوج، بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری جنوب کشور بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در مرحله نخست، بخش «C» این مجتمع وارد مرحله اجرا شده و امیدواریم بخشهای «A» و «B» نیز با سرعت بیشتری به مرحله آغاز عملیات برسند.
صالحی بر ضرورت سرعتبخشی به اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: نباید به گونهای عمل شود که تکمیل فازهای مختلف به یکدیگر گره بخورد و امکان بهرهبرداری از بخشهای آمادهشده وجود نداشته باشد.
وزیر فرهنگ همچنین ابراز امیدواری کرد: با همکاری استانداری، نمایندگان استان، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه وزارت فرهنگ، مراحل مختلف این طرح در دولت چهاردهم با سرعت دنبال شود.
استاندارکهکیلویه و بویراحمد هم گفت: این طرح یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای فرهنگی استان است که بیش از یک دهه با تأخیر مواجه شده بود و با برگزاری جلسات متعدد با وزارت فرهنگ و پیگیریهای انجامشده، تصمیم بر این شد که اجرای آن به صورت مرحلهای دنبال شود.
رحمانی افزود: برای تکمیل ساختمان، تجهیز و سایر بخشهای این مجتمع، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در گام نخست، ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل عملیات ساختمانی پیشبینی شده است.