به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، استاندار کردستان در بازدید از موسسه خیریه در شهر سنندج از نقش موسسات خیریه در دستگیری از نیازمندان در جامعه قدردانی کرد.

مراسم مولودی خوانی در روستای خانقای دورود سروآباد برگزار شد

میز خدمت کمیته امداد با هدف بررسی مطالبات و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حمایتی، درشهرستان سروآباد برپا شد.

نخستین جلسه شورای تعاون شهرستان بیجار در سال جاری با حضور برهان صلواتی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش تعاون در محل فرمانداری بیجار برگزار شد.

صلواتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در این جلسه اظهار کرد: ۸۹ تعاونی فعال در شهرستان بیجار وجود دارد که در گرایش‌های مختلف از جمله تولید، کشاورزی، مسکن و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.