قهرمانی راه سازی مبین در مسابقات فوتسال کارگران آذربایجان شرقی
تیم راه سازی مبین در دیدار نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران آذربایجان شرقی، تیم داروسازی دانا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،دو تیم داروسازی دانا و راه سازی مبین در دیدار نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران آذربایجان شرقی در سالن کارگران تبریز به مصاف هم رفتند که پس از تساوی ۴-۴ راه سازی مبین در ضربات پنالتی موفق به پیروزی شد.
این مسابقات با شرکت ۹ تیم از سراسر آذربایجان شرقی برگزار شد و دو تیم برتر این مسابقات جواز شرکت در مسابقات فوتسال کارگران کشور را کسب کردند.