به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سازمان هواپیمایی کشوری، علت حادثه بوئینگ ۷۳۷-۳۰۰ هواپیمایی سپهران در فرودگاه مشهد را ناشی از بروز لرزش نامتعارف در ارابه فرود اصلی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این هواپیما پس از حدود چهار ثانیه حرکت روی باند ۱۳L مشهد دچار لرزش شدید و روی باند متوقف شد و هیچ‌ یک از سرنشینان آسیب ندیدند.

طبق یافته‌های نهایی، عملکرد خلبانان و نحوه فرود طبیعی بوده و کیفیت تایرها نیز در وقوع حادثه نقشی نداشته است.

سوم شهریور، پرواز تهران- مشهد هواپیمایی سپهران از باند خارج شد اما مسافران سلامت ماندند.