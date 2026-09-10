به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، آخرین وضعیت طرح نوسازی ده‌ونک، نحوه مداخله مدیریت شهری، روند تملک اراضی و اقدامات مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حمید جوانی شهردار منطقه ۳ با تأکید بر ضرورت اجرای مطلوب برنامه‌های نوسازی و بازآفرینی در بافت‌های فرسوده اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری، فراهم کردن زمینه نوسازی این بافت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات است.

وی افزود: در همین راستا، جلسات متعددی با هیأت امنای محله ده‌ونک برگزار شده و تلاش کرده‌ایم با ایجاد تعامل و همراهی، اعتماد شهروندان را برای مشارکت در فرآیند نوسازی افزایش دهیم.

شهردار منطقه ۳ با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های تعیین تکلیف بافت‌های فرسوده در سال‌های گذشته تصریح کرد: می‌توان با بهره‌گیری از این تجربیات و اتخاذ رویکردهای جدید، از ظرفیت مشارکت شهروندان و مالکان برای پیشبرد طرح موضعی ده‌ونک استفاده کرد.

جوانی همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح تأکید کرد و بیان داشت: شهرداری منطقه ۳ در کنار سازمان نوسازی و سایر مجموعه‌های مرتبط، خود را متعهد به همراهی و تسهیل اجرای این طرح می‌داند.

همچنین کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه مسئولیت و متولی اصلی اجرای پروژه ده‌ونک بر عهده شهرداری منطقه ۳ است، گفت: سازمان نوسازی در این پروژه به عنوان تسهیلگر در کنار شهرداری منطقه قرار دارد و در حوزه‌هایی از جمله تهیه طرح‌های توجیهی، پیگیری طرح‌های موضوعی و موضعی در کمیسیون ماده پنج، معرفی مشاوران مورد نیاز و تأمین و هدایت منابع برای پیشبرد پروژه‌های بازآفرینی و نوسازی ایفای نقش می‌کند.

وی با اشاره به وجود چند محدوده مستعد نوسازی در منطقه ۳ افزود: در این محدوده‌ها دو موضوع اصلی شامل تعیین روش مداخله و در صورت نیاز، تهیه طرح و پیگیری موضوع در کمیسیون ماده پنج در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت ده‌ونک اظهار کرد: در این محدوده، مصوبه کمیسیون ماده پنج اخذ شده است و در حال حاضر، موضوع اصلی تعیین نحوه مداخله و تأمین سایت مناسب برای اجرای پروژه است. با توجه به اینکه سازمان نوسازی در این محدوده زمین در اختیار ندارد، تملک یک سایت برای جانمایی و اجرای پروژه ضروری است.

کمالی‌زاده ادامه داد: در همین راستا، تملک سایت A3 در دستور کار قرار گرفته و لایحه مربوط به آن نیز به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است. همچنین رایزنی‌هایی با بانک شهر برای تأمین منابع مالی انجام شده تا امکان تملک نخستین مجموعه شامل ۳۱ پلاک فراهم شود و در ادامه، تملک سایر سایت‌ها از طریق شیوه‌های مختلف، از جمله طرح «مسکن کلید به کلید» و استفاده از منابع حاصل از پروژه‌های ساختمانی، دنبال شود.

وی ده‌ونک در منطقه ۳ را پس از اسلام‌آباد، یکی از مهم‌ترین و پیشروترین پروژه‌های نوسازی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر منتظر تصویب لایحه در شورای اسلامی شهر تهران هستیم تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان، ۵۰ درصد هزینه کارشناسی املاک را به مالکان پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در اجرای این پروژه تصریح کرد: هدف از اجرای طرح نوسازی ده‌ونک، صرفاً نوسازی کالبدی نیست، بلکه توانمندسازی ساکنان و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر مردم نیز در این فرآیند دنبال می‌شود و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

در پایان این نشست، صورتجلسه مشترک میان اعضای حاضر تنظیم، قرائت و به امضای شرکت‌کنندگان رسید.