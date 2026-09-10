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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر خواستار بازنگری و تسهیل برخی فرآیندهای قضایی و اقتصادی متناسب با شرایط اضطراری کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی گفت: حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها، حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از اختلال در تولید و تجارت باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی بیان کرد: دستورالعمل ۱۰ گانه وزیر دادگستری خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی میتواند ظرفیت مناسبی برای حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در استان باشد و لازم است از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
گزدرازی افزود: با توجه به شرایط اضطراری و مشکلات ایجادشده برای فعالیتهای اقتصادی، تصمیمات قضایی و نظارتی باید به گونهای اتخاذ شود که ضمن رعایت قانون، اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به یکی از بندهای این دستورالعمل در خصوص نحوه احضار مدیران اشخاص حقوقی بیان کرد: احضار مدیران شرکتها صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی نباید صورت گیرد و لازم است احضار بر اساس وجود دلایل کافی و توجه اتهام باشد.
گزدرازی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را از دیگر موارد مهم عنوان کرد و گفت: عضویت در هیات مدیره یا داشتن سمت مدیریتی به تنهایی نباید موجب انتساب مسئولیت کیفری به افراد شود.
وی همچنین بر ضرورت تناسب قرارهای تامین و نظارت قضایی با شرایط فعالیت اقتصادی تاکید کرد و افزود: قرارهای تامین باید به گونهای باشد که با کمترین آسیب به سرمایه در گردش بنگاهها و بدون توقف فعالیت اقتصادی صادر شود و از مسدود شدن غیرضروری حسابها و ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای واحدهای تولیدی، صادراتی، دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال را از دیگر ظرفیتهای مورد تاکید در دستورالعمل وزیر دادگستری دانست و اظهار کرد: در مواردی که فعال اقتصادی درخواست رسیدگی خارج از نوبت دارد، لازم است با توجه به اهمیت تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.