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اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا از حزب کارگر، تحریمها علیه شهرکهای رژیم صیهونیستی را یک امتیاز انتخاباتی تلقی میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت: در حالی که یک نظرسنجی نشان داد رأیدهندگان حزب کارگر، لیبرال دموکرات و سبز قویترین حامیان چنین ممنوعیت تجاریاند، حتی رأیدهندگان حزب محافظهکار و اصلاحطلب نیز در مجموع از آن حمایت کردند.
زمانی بود که قرار دادن اسرائیل تحت تحریمهای تجاری شدید، برای یک نخستوزیر بریتانیا کاری از نظر سیاسی پرخطر بود. با این حال، اندی برنهام آن را یک فرصت و امتیاز انتخاباتی میداند.
در حالی که کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه کار، در سوالات نخستوزیر در روز چهارشنبه به او به علت هزینههای دفاعی حمله کرد، برنهام عمداً موضوع را به ممنوعیت تجاری شهرکهای غیرقانونی که او روز سه شنبه اعلام کرده بود، تغییر داد.
در حالی که اد میلیبند، وزیر امور خارجه، در سمت چپ او نشسته بود، نخستوزیر گفت: در این دنیای دشوار و خطرناک، بریتانیا باید از چیزی حمایت کند، بریتانیا باید رهبری خود را نشان دهد، بریتانیا باید از عدالت در برابر بیعدالتی حمایت کند. جایی که مردم از خانههای خود رانده میشوند و مورد ارعاب قرار میگیرند، ما همیشه در کنار ستمدیدگان خواهیم ایستاد و هر اقدامی که از دستمان بربیاید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد. این یعنی رهبری در صحنه جهانی؛ بریتانیا به آنچه که همیشه بوده وفادار باشد. این چیزی است که مردم بریتانیا از ما انتظار دارند و این کاری است که این دولت انجام خواهد داد.
طبق تحریمهای جدید اعلام شده در روز سهشنبه (که اعلام شد اجرایی شدن آن دست کم ۹ ماه زمان میبرد)، واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای غیرقانونی در فلسطین اشغالی به بریتانیا ممنوع میشود و کسانی که به ساخت یا تأمین مالی شهرکها کمک میکنند، با تحریم مواجه خواهند شد.
این اقدامات واکنش تندی از سوی دولت اسرائیل به همراه داشت که تعطیلی کنسولگری بریتانیا در [اورشلیم شرقی] بیت المقدس شرقی را اعلام کرد.
در داخل کشور، مخالفان دولت از سوی کمی بیدنوک رهبری شدهاند که مدتهاست متحد سرسخت اسرائیل بوده است. در مقالهای در روزنامه جوئیش کرونیکل، رهبر حزب محافظهکار هشدار داد که نخستوزیر خطر باد زدن به شعلههای یهودستیزی در داخل کشور را به جان میخرد.
او افزود: " با توجه به اینکه همه در حزب کارگر ادعا میکنند که یهودستیزی را در داخل ریشهکن کردهاند، میزان نفرت ضد اسرائیلی به این معنی است که رویکرد حزب کارگر به بسیاری از این مسائل، به جز نام، از هر نظر شبیه کوربین (رهبر اسبق حزب کارگر) است. "
با این حال، دیگران در حزب او لحن ملایمتری داشتهاند. روز سهشنبه، تام توگندهات، وزیر امور خارجه دولت سایه، گفت: " هیچکدام از ما اینجا هدف اعلامشده دولت مبنی بر اینکه باید هر کاری از دستمان برمیآید برای پایان دادن به چرخه خشونت و حمایت از توافقنامههای ابراهیم و راهحل دو کشور انجام دهیم را رد نمیکنیم. آنچه ما رد میکنیم، سیاستهای نمایشی، اقدام انفرادی است که فرستادگان ما را بیاهمیت و صدای ما را ضعیفتر میکند. "
برخی از محافظهکاران ارشد حتی از دولت حمایت کردند. ادوارد لی، که به عنوان پدر مجلس که کرسی خود را طولانیتر از هر نماینده دیگری حفظ کرده است، روز سهشنبه به مجلس عوام گفت: " من با افتخار میگویم که کاملاً و بهطور کامل از کاری که او امروز انجام میدهد حمایت میکنم، زیرا این کار در مورد ایستادگی برای آزادی، اخلاق و عدالت برای همه مردم این جهان است. "
یک نظرسنجی از سوی موسسه "یو گوو" (YouGov) در اوایل تابستان نشان داد که پنجاه درصد از رأیدهندگان اانگلیسی از ممنوعیت تجارت با شهرکهای کرانه باختری حمایت میکنند، در حالی که تنها ۱۶ درصد مخالف بودند.
در حالی که رأیدهندگان حزب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب سبز قویترین حامیان چنین اقدامی بودند، حتی رأیدهندگان محافظهکار و حزب "اصلاح بریتانیا" نیز در کل موافق بودند.
مقامات حزب کارگر امیدوارند که این اعلامیه به آنها کمک کند تا با رأیدهندگان مترقی و مسلمان که از انتخابات ۲۰۲۴ به خاطر مواضعش در حمایت کامل از نسل کشی اسراییل از این حزب روی گردان شدهاند بخاطر این مواضع دلگرم شده و به حزب بازگردند تا این حزب بتواند به پشتوانه آرای آنان قدرت را حفظ کند.
بسیاری میگویند که آنها همچنان از مصاحبهای که کایر ستارمر (رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس) کمی پس از آغاز جنگ غزه انجام داد، خشمگینند. در این مصاحبه، نخست وزیر وقت انگلیس در مصاحبه با رادیو ال بی سی گفت که فکر میکند اسرائیل حق دارد آب و برق را از فلسطینیها دریغ کند.
مواضع حزب حاکم کارگر در حمایت کامل از رژیم اسراییل سبب شد این حزب در انتخابات شوراها با از دست دادن صدها کرسی، سنگینترین شکست تاریخ را متحمل شود که در این میان سرخوردگی در میان رأیدهندگان مسلمان به ویژه در پیروزی حزب سبز در گورتون و دنتون اهمیت داشت.
در همین حال، حزب کارگر بخش بزرگی از پایگاه مترقی گستردهتر خود را در طول انتخابات محلی از دست داد، که در آن سبزها تعدادی از شوراها و شهرداریها را در مرکز لندن به دست گرفتند.
" زک پولانسکی"، رهبر حزب سبزها در انگلیس و ولز، روز سهشنبه در توییتی نوشت: " بیانیه اد میلیبند در مورد اسرائیل تنها گام اول است. ما باید فراتر برویم: ممنوعیت کامل کالاها، خدمات و سرمایهگذاری. "
حزب کارگر و حزب سبز اکنون دوباره بر سر کرسی حوزه هالبورن و سنت پانکراس که استارمر آن را خالی کرده است، درگیر نبردند.
اگرچه این سیاست مدتها قبل از اعلام انتخابات میاندورهای در حال تدوین بود، اما میتواند به ابزاری مهم برای حامیان حزب کارگر تبدیل شود که به دنبال اطمینان بخشیدن به رأیدهندگان اصلی خودند. "