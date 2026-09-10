محکومیت راننده خودرو به دلیل رهاسازی پسماند غذایی در معابر آستانه اشرفیه

محکومیت راننده خودرو به دلیل رهاسازی پسماند غذایی در معابر آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین حسین‌زاده گفت: راننده یک خودرو شخصی در شهر آستانه‌اشرفیه که به بهانه غذا دادن به سگ‌های خیابانی، مقداری پسماند غذایی را از داخل خودرو به بیرون پرتاب کرده بود و با اعتراض شهروندان حاضر در محل مواجه شد، به تذکرات و اعتراض آن‌ها بی‌توجهی کرد.

وی افزود: پس از طرح شکایت از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه‌اشرفیه و رسیدگی به موضوع در مراجع قضایی، دادگاه متهم را به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه با اشاره به پیامد‌های نامطلوب غذا‌رسانی به حیوانات خیابانی در مناطق مسکونی، گفت: رهاسازی مواد غذایی در معابر موجب تجمع حیوانات بی صاحب مانند سگ‌ها و گربه‌ها به مناطق مسکونی شده و مشکلات بهداشتی، محیط زیستی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

رامین حسین‌زاده افزود: بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیریت، کنترل و ساماندهی جمعیت سگ‌های بدون صاحب در محدوده شهر‌ها از وظایف شهرداری‌ها و در روستا‌ها برعهده دهیاری‌ها است.

وی تأکید کرد: شهروندان باید از غذا دادن غیرمسئولانه به حیوانات بدون صاحب در معابر و مناطق مسکونی خودداری کرده و به هیچ عنوان پسماند‌های غذایی را در محیط‌های عمومی رها نکنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه‌اشرفیه در پایان یادآور شد: حفاظت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی، به مسئولیت‌پذیری همه افراد جامعه نیاز دارد و هرگونه رهاسازی زباله و پسماند در معابر و محیط‌های عمومی پیگرد قانونی در پی داشته خواهد داشت.