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کرملین اعلام کرد رئیسجمهور روسیه شامگاه پنجشنبه برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از اسپوتنیک، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه شامگاه پنجشنبه برای شرکت در اجلاس بریکس که ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلینو برگزار میشود، به هند سفر خواهد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه گفت: پوتین در چارچوب این سفر مجموعهای از دیدارهای دو جانبه و نشستهای چند جانبه خواهد داشت.
پسکوف افزود: بسیاری از کشورهای عضو بریکس با فشارها و محدودیتهای غیرقانونی از سوی کشورهای ثالث روبهرو هستند و در این چارچوب، موضوع ایجاد سازوکارهایی برای تسویه حسابهای متقابل، همکاری اقتصادی و ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری مشترک در دستور کار اجلاس قرار خواهد داشت.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه پیشتر اعلام کرده بود: پوتین در حاشیه اجلاس با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و نارندرا مودی، نخستوزیر هند دیدار و گفتوگو خواهد داشت.