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همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی؛ خیرین نیکاندیش ایلامی حدود ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر را برای حمایت از دانشآموزان نیازمند تهیه و اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اهداء پانصد بسته تحصیلی به دانشآموزان نیازمند؛ شامل: کیف، دفتر و دیگر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان است که با هدف کاهش بخشی از هزینههای تحصیل فرزندان خانوادههای کمبرخوردار در اختیار آنها قرار میگیرد.
خیرین ایلامی با این اقدام، تلاش کردهاند؛ زمینه حضور باانگیزهتر دانشآموزان در مدارس را فراهم کنند؛ تا مشکلات اقتصادی، روند تحصیل و آموزش آنان را مختل نکند.
آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از دانشآموزان؛ شروع فصلی تازه از آموختن و تلاش برای ساختن آینده است و مشارکت خیرین میتواند؛ این آغاز را برای دانشآموزان نیازمند، شیرینتر و امیدوارکنندهتر کند.
این اقدام خیرخواهانه در حالی انجام شده است؛ که با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، نیاز به مشارکت بیشتر خیرین و گروههای مردمی برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار همچنان احساس میشود.