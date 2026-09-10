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دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری گفت: بخشی از مشکلات منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم باید از مسیر دبیرخانه شورای عالی پیگیری ورفع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حسین فروزان در نشست با استاندار کرمان و فعالان اقتصادی شهرستان بم با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی، افزود: مناطق ویژه از نظر اهمیت برای دبیرخانه تفاوتی با مناطق آزاد ندارند و بخشی از مشکلات این مناطق باید از مسیر دبیرخانه شورای عالی پیگیری ورفع شود.
وی ارتقای گمرک منطقه ویژه ارگ جدید را از جمله موضوعات قابل پیگیری اعلام کرد و گفت: این موضوع با همکاری استاندار کرمان پیگیری خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین پیگیری معافیت مالیات بر ارزش افزوده، کوتاه شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز و مسائل مرتبط با سامانه جامع انبارها را از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست اعلام کرد.
فروزان درباره مسائل حوزه کار و بازرسی در مناطق ویژه نیز گفت: موضوع مقررات اشتغال و نحوه ورود دستگاههای دولتی به این مناطق بررسی و پیگیری خواهد شد تا از ورودهای غیرضروری جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات درونسیستمی دستگاههای مرتبط با مناطق ویژه افزود: کمیته ویژه در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا مسائل و مشکلات درونسیستمی بررسی و حلوفصل شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: قرار شده هر ماه یکی از مسئولان مرتبط در دبیرخانه حضور یابد و بهصورت مستقیم با مشکلات فعالان مناطق آزاد و ویژه درگیر شود.
فروزان تأکید کرد: بخشی از مشکلات نیازمند مصوبه یا تفسیر مجلس است، اما بخشی دیگر در سطح وزارتخانهها و دولت قابل پیگیری است و دبیرخانه با همکاری استانداری کرمان برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.
وی ، پیگیری مسائل تخصیص ارز و واردات واحدهای تولیدی منطقه ویژه ارگ جدید را از اولویتهای پیشرو دانست و بر تلاش برای رفع مشکلات این مجموعه تأکید کرد.