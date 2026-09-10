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تقویت زیرساخت‌ها برای رونق فعالیت‌های مرزی

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان محور ۵۴ کیلومتری دسترسی به مرز ریمدان تا تا پایان سال تکمیل می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۶:۴۰
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برچسب ها: گمرک ، واردات کالا‌ ، صادرات کالا
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