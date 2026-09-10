به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راه‌آهن خراسان در حاشیه نشست هیئت اقتصادی خراسان رضوی با تجار ایرانی ساکن گوانجو گفت: مرز ریلی سرخس با ظرفیت خالی، سایت کانتینری و امکان ترانشیپمنت مستقیم، فرصت مناسبی برای توسعه کریدور ریلی چین به خراسان است.

مصطفی نصیری در خصوص حمل‌ونقل ریلی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای حمل‌ونقل دریایی باشد افزود: ظرفیت‌های حمل ریلی در کریدور شیان تا سرخس و اینچه‌برون را به اختصار در دیدار از چین توضیح داده شد.

وی ادامه داد: مزیت‌های سرخس شامل ظرفیت بالا، تخفیف سود بازرگانی منطقه آزاد و کوتاهی مسیر کریدور قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و سرخس مورد توجه است و تلاش می‌کنیم مرز سرخس را مسیری ایمن، سریع، پایدار و اقتصادی برای واردات کالا از چین معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: ایستگاه راه‌آهن سرخس فعال‌ترین ایستگاه مرزی ریلی کشور است و حدود ۷۰ درصد حمل‌ونقل بین‌المللی از این مرز انجام می‌شود.

نصیری گفت: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پارک لجستیک و سایت کانتینری سرخس آماده شده که امکان ترانشیپمنت مستقیم کانتینر و تعویض بوژی ۴۰۰ واگن در شبانه‌روز را فراهم می‌کند.

وی افزود: از آنجا که بار چین عمدتاً کانتینری است و مسیر دریایی از گذشته برای حمل آن مناسب بوده، اما حمل ریلی زمان سیر را به ۹ روز کاهش داده لذا با راه‌اندازی منطقه آزاد و مزایای آن در مرز ریلی سرخس، امیدواریم این کریدور بهتر شناسایی شده و شاهد تحقق افزایش بار در آن باشیم.