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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با حضور در محل احداث یک مجتمع چندمنظوره تجاری، اداری و اقامتی در تهران، ضمن بازدید از بخشهای فنی و سازهای، بر شتاببخشی در تکمیل این نماد همگرایی صنعت گردشگری با اقتصاد دانشبنیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما طرح چندمنظوره «برج فناوری» درتهران در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع با رویکردی نوآورانه و تلفیقی از کاربریهای تجاری، اداری، خدماتی و اقامتی در حال اجراست و با ثبت پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۸۵ درصدی، در آستانه ورود به مرحله نهایی نازککاری و تجهیز قرار دارد.
بخش اقامتی این مجموعه با برخورداری از ۷۰ اتاق و سوئیت فوقپیشرفته و با بهرهگیری از استانداردهای ممتاز هتلهای پنجستاره، بستری منحصربهفرد برای میزبانی از گردشگران تخصصی، هیئتهای تجاری و نخبگان عرصه فناوری فراهم میآورد.
یکی از بارزترین ویژگیهای راهبردی این طرح، ایفای نقش بهعنوان «مرکز ثقل توسعه محصولات فناوری و هاب تبادلات مالی زیستبوم نوآوری» است. این مجموعه نهتنها فضایی برای عرضه، خرید و فروش دستاوردهای فناورانه و نوآفرینها خواهد بود، بلکه ساختار پشتیبان و شتابدهندهای برای ارتباط پیوسته بازار سرمایه و صنعت فناوری در مقیاس ملی و منطقهای محسوب میشود.
در این نشست هماندیشی، سرمایهگذاران و مهندسان طرح با اشاره به سرعت پیشرفت عملیات عمرانی و رعایت دقیق استانداردهای جهانی در ساخت و سازه، ابراز امیدواری کردند که با تداوم حمایتها و تسهیلگریهای لازم، این مجتمع فاخر چندمنظوره تا پایان اسفندماه سال جاری و نهایتا اوایل فروردینماه سال آتی به بهرهبرداری رسمی برسد و به چرخه خدمترسانی به اقتصاد کشور افزوده شود.