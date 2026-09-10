سفیر عربستان در ایران در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت از مساعدت و پیگیری افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۶ با توجه به کاهش تعداد زائران ایرانی اعزام‌شده در حج گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان در جمهوری اسلامی ایران با علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، دیدار و درباره موضوعات مرتبط با اعزام‌های عمره مفرده و برنامه‌ریزی‌های حج تمتع ۱۴۰۶ گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، آخرین اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده میان دو طرف در حوزه امور زیارتی مورد بررسی قرار گرفت.

سفیر عربستان در این دیدار ضمن خداقوت به دست‌اندرکاران سازمان حج و زیارت برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مطابق زمان‌بندی‌های پیش‌بینی‌شده، از آمادگی خود برای پیگیری و تسهیل امور مرتبط با زائران خبر داد.

العنزی با اشاره به استمرار رایزنی و تشریک مساعی میان دو طرف در موضوعات مرتبط با حج و عمره اظهار کرد: در خصوص حج و عمره میان دو طرف تفاهم و همکاری مناسبی وجود دارد و تلاش می‌شود زائران در فرآیند اعزام تا بازگشت، سفر خود را در کمال آرامش سپری کنند.

علیرضا رشیدیان، نیز در این دیدار از همراهی سفیر عربستان در کشورمان و همچنین همکاری وزارت حج و عمره این کشور در نشست‌های وبیناری با مدیران و کارشناسان سازمان حج و زیارت، در راستای تسهیل امور زائران ایرانی قدردانی کرد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله درخواست افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۶ با توجه به کاهش تعداد زائران ایرانی اعزام‌شده در حج گذشته، تسهیل روند اعزام‌های عمره مفرده و هماهنگی و همکاری در موضوعات اجرایی مرتبط با سفر‌های زیارتی مطرح شد که سفیر عربستان برای پیگیری و مساعدت در این زمینه‌ها قول همکاری و مساعدت داد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی میان مسئولان ذی‌ربط دو کشور، زمینه حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی در کمال عزت، کرامت، امنیت و سلامت فراهم شود و در صورت آغاز سفر‌های زیارتی شهروندان عربستانی به ایران، این روند به تعمیق روابط و دوستی بیشتر میان دو کشور کمک کند.

گفتنی است؛ طبق برنامه ریزی‌های در نظرگرفته شده، در صورت فراهم شدن شرایط و برآورد‌ها، اعزام‌های عمره از نیمه مهر ماه آغاز می‌شود.