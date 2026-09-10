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فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش از طریق یک لینک جعلی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس فتا با بهکارگیری شیوههای نوین کشف جرم و رصد اطلاعاتی، متهم را در یکی از استانهای کشور شناسایی کردند و با اخذ نیابت قضائی و پس از تعقیب و مراقبت، او را در حالی که با مبلغ مذکور در حال خرید گوشی تلفن همراه بود، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: متهم در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد و مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برداشتشده از حساب مالباخته کشف و به حساب وی بازگردانده شد.
سرهنگ رحیمی با اشاره به افزایش کلاهبرداریهای پیامکی، به شهروندان هشدار داد: مراقب پیامکهای حاوی لینکهای مشکوک با عناوین اغواکننده نظیر سامانه ثنا، ثبتنام سهام عدالت، قطع یارانه، ابلاغیه قضائی یا قطع خدمات عمومی باشید. مجرمان سایبری با ارسال این پیامکها از شمارههای ناشناس، شما را به درگاههای پرداخت جعلی (فیشینگ) هدایت کرده و اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی شما میکنند.