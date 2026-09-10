پخش زنده
امروز: -
اردوی بازبینی تیمهای اعزامی به مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی جهان و آسیا ۲۰۲۶، امروز در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی بازبینی تیمهای اعزامی به مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی جهان و آسیا در سال ۲۰۲۶ امروز (۱۹ شهریور) در مجموعه ورزشی زیتون تهران برگزار میشود.
این اردو با هدف بررسی و ارزیابی شرایط منتخبین، بررسی آمادگی ورزشکاران و نهاییسازی ترکیب تیمهای ملی اعزامی به رقابتهای پیشرو در اسپانیا و تایلند برگزار خواهد شد.
کادر فنی و مربیان زیر برای هدایت و نظارت بر مراحل بازبینی در این اردو حضور دارند:
حمزه هوشمند، وحید اکبرزاده، علی نعمتی، یوسف کریمی، عماد نخشب، نیما خانزاده، ایوب بسطامی، علیرضا کیان، اشکان متقیان، حسین فردی
مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام اوایل آبان به میزبانی اسپانیا و رقابتهای قهرمانی آسیا اواخر آبان در تایلند برگزار خواهد شد.