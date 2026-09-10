تعیین تکلیف طرح سبحان و آرشام در قرچک
در دیدار فرماندار شهرستان قرچک با مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، آخرین وضعیت طرح های سبحان و مسکن ۳۳۶ واحدی آرشام و مسائل و مشکلات شهرکهای نگین، گلشهر و باغ شهر مورد بررسی قرار گرفت و برای تسریع در روند اجرایی و رفع موانع موجود تصمیماتی اتخاذ شد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک به همراه احمد آریانی معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری با خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران دیدار و در خصوص تعیین تکلیف پروژههای سبحان و آرشام، مسائل و مشکلات شهرک نگین و همچنین مشکلات مرتبط با فاضلاب شهرکهای گلشهر و باغ شهر گفتوگو کرد
با پیگیری های فرماندار شهرستان قرچک درخصوص شهرک نگین و مساعدت مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مقرر شد، طی دو هفته آینده پروسه کارشناسی هیات کارشناسی در دستور کار قرار گیرد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در این جلسه از تکمیل اقدامات فنی و حقوقی پروژههای سبحان و آرشام خبر داد و گفت: روند تعیین تکلیف پروژه های سبحان و آرشام در مرحله پایانی قرار دارد و در فاز نخست پروژه سبحان، ۳۴۰ واحد برای متقاضیان پروژه آرشام و ۶۶۰ واحد برای بخش استیجاری پیشبینی شده است و تفاهمنامه مربوط با بانک مسکن به امضا رسیده است.
خالقی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شده است مصوبات هیأتمدیره تا پایان مهرماه اخذ و شرایط و جزئیات مربوط به متقاضیان در اوایل آبانماه اعلام شود.