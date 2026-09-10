استاندار یزد: اقلام غذایی و کالا‌های اساسی در یزد به وفور و با قیمت مصوب عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی در بازدید از یکی از مراکز عرضه مواد غذایی در میبد با اشاره به اینکه کالا‌های اساسی و مواد غذایی در استان یزد به وفور یافت می‌شود، گفت: در تامین مواد غذایی از مرغ تا گوشت و از برنج تا روغن و تخم مرغ مشکلی نداریم و در همه فروشگاهها، فراوانی مدنظر است.وی افزود: در کنار تامین کالاها، بحث نظارت هم با جدیت در استان یزد دنبال می‌شود و هر نوع تخلف از جمله گرانفروشی خط قرمز ماست که تعزیرات پای کار است و با آن برخورد جدی می‌شود.

استاندار یزد گفت: در بازدید از شهرستان میبد خوشبختانه کمبودی وجود نداشت و با توجه به گزارش‌های ارسالی، کمترین تخلف قیمت مربوط به این شهرستان است.