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ادامه حضور در میدان و قدردانی از نیرو‌های مسلح

مردم با حضور حماسی شان در یکصدو نود و سومین تجمعات شبانه، ضمن قدردانی از قدرت نمایی نیرو‌های مسلح بر ادامه حضور در میدان تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۶:۳۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، حضور حماسی مردم
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