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استاندار لرستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر فعالیت کمیتههای مختلف ۱۱ گانه است ستاد از جمله پیشگیری، آموزش و...تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در کمیته مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در این حوزه بر نقش جامعه فرهنگ و هنر در پیشگیری و کاهش آسیبهای این حوزه تاکید و اظهار کرد: دستگاههای متولی این امر از ظرفیت فعالان فرهنگی و هنری در این زمینه، استفاده کنند.
وی ادامه داد: در حوزههای پیشگیری، آموزش و ...میتوان از این ظرفیت استفاده کرد و در حوزه درمان باید اقدامات عمدهای بصورت تخصصی، انجام شود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۲۳۰ مرکز ماده ۱۵ در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان فعال هستند، گفت: از دیدگاه ما معتادین، بیمار هستند و وجود این مراکز نیز در زمینه مقابله با اعتیاد، بسیار موثر است.
شاهرخی افزود: در مورد کمپهای ماده ۱۶ هم باتوجه به تاثیری که برای مقابله با اعتیاد، ارتقا بهداشت روانی جامعه و سیمای منظری شهرها دارند، اعتبار مورد نیاز این طرح را تأمین خواهیم کرد تا افراد جمعآوریشده در مراکز مربوط نگهداری و تحت درمان قرار گیرند و پس از آن نیز آموزشهای فنی و حرفهای ببینند تا زمینه بازگشت آنها به جامعه و زندگی سالم فراهم شود.
وی اظهارداشت: در این حوزه دستگاههای مختلف سپاه، علوم پزشکی، بهزیستی و ...پای کار هستند و اعتبار لازم هم به این مراکز پرداخت میشود.
نماینده عالی دولت در لرستان اشاره به موضوع کشت گیاهان غیرمجاز، گفت: یکی دیگر از آسیبهای جدی، کشت گیاهان غیرمجاز در برخی مناطق است که باید از همین امروز برای پیشگیری از گسترش آن برنامهریزی و سازماندهی لازم انجام شود.
شاهرخی افزود: باید کشاورزان و مزرعهداران استان را نسبت به پیامدهای کشت این گیاهان آگاه کنیم و در کنار آن، از آنها حمایت کنیم تا به سمت کشتهای سالم و جایگزین حرکت کنند.
وی ادامهداد: هدف این است که کشاورزان به سمت کشتهایی هدایت شوند که هم درآمد مناسبی برای آنها داشته باشد و هم برای جامعه و سلامت مردم آسیبزا نباشد.