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بیست و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشوردر تالار فرهنگ و هنر کرمان آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این کنگره بزرگترین رویداد علمی و تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور و کانون اصلی تبادل یافتههای پژوهشی و فناوری حوزه سلامت تا فردا۲۰ شهریور ادامه دارد و میزبان حدود هزار نفر از دانشجویان، استادان و سرپرستان کمیتههای تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در کرمان است.
علی اکبر حقدوست سرپرست علمی این کنگره گفت: از سه هزار و ۲۹۵ مقاله دانشجویی ارسالی به دبیرخانه ۷۹۱ داوطلب برای داوری آثار، ۴۰۰ نفر انتخاب شدند و درروند ارزیابی هر مقاله به همت سه داور بررسی دقیق و کارشناسی شده است.
مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز در این کنگره گفت: تاکنون ۸۹۸ انجمن علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور فعال شده اند که ظرفیت عظیمی برای توسعه علمی هستند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم گفت: در کنار نشستهای اصلی، جلسههای تخصصیِ مهمی از جمله اوتیسم، نظام سلامت و ارجاع پیشبینی شده و امیداست این مباحث بتواند به پیشبرد اهدافی مانند سلامت برای همه و همچنین آمادهسازی نسل آینده پژوهشگران کشور کمک شایانی کند.
حمید شریفی با اشاره به ریشه تاریخی این کنگره در کرمان، گفت: پیشینه برگزاری این رویداد به کنگره مهندس افضلیپور در کرمان بازمیگردد که پس از آن، کنگره بهصورت سراسری شکل گرفت و امروز پس از ۲۷ سال، افتخار میزبانی دوباره آن به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رسیده است.
۲۹ محور در بیست و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور تعریف شده که از جمله آنها می توان به سلامت و توسعه پایدار، تابآوری نظام سلامت در بحرانها، هوش مصنوعی، رباتیک و فناوریهای هوشمند سلامت و سلامت در صنایع و معادن اشاره کرد.