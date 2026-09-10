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کسری رحمانی در ادامه رقابتهای تور جهانی تنیس با برتری مقابل نماینده انگلیس جواز حضور در جمع ۸ ورزشکار پایانی را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تور جهانی به میزبانی تونس در حال برگزاری است که کسری رحمانی موفق شد با برتری ۶ بر یک و ۶ بر ۴ جیمز کانل از انگلیس را شکست داده و به جمع ۸ ورزشکار پایانی این رقابتها راه یابد. رحمانی در ادامه این مسابقات باید به مصاف برنده دیدار آمریکا و الجزایر برود. در بخش دو نفره نیز تیم ایران متشکل از علی یزدانی و کسری رحمانی به مصاف تیم سوریه خواهند رفت.
در بخش زنان نیز کیمیا ثاقب تهرانی به همراه همتیمی خود کشور هند، تیمی از ترکیه و کانادا را پیش رو خواهند داشت.
تنیسورهای ایرانی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند، این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد.