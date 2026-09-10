معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی حذف امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی را از اقدامات مهم دولت چهاردهم برشمرد و گفت: اصلاح فرآیندها و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت و تبعیض از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در دومین روز نشست روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور در تبریز گفت:با وجود چالش‌هایی همچون جنگ تحمیلی دوم و سوم ، خشکسالی، اصلاحات اقتصادی و نوسانات ارزی بخش کشاورزی توانست با اتکا به ظرفیت‌های مدیریتی و تفویض اختیارات به استانداران مسیر تامین امنیت غذایی کشور را با موفقیت ادامه دهد.

فتحی با تاکید بر نقش تفویض اختیارات دولت به استانداران در مدیریت شرایط بحرانی گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به استانداران واگذار کرد و استفاده مطلوبی که استانداران از این ظرفیت داشتند نقش بسیار مهمی در مدیریت جنگ تحمیلی و حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کرد.

وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی یکی از عوامل موثر در عبور بخش کشاورزی از چالش‌های پیش‌ آمده بود و این تجربه نشان داد که مدیریت منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت استان‌ها می‌تواند در مواقع بحران بسیار راهگشا باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را از اقدامات مهم دولت چهاردهم در راستای تقویت جایگاه تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت:تشکیل این اتاق با هدف هویت‌بخشی به کشاورزان و رساندن صدای آنان به مسئولان انجام شد تا مسائل و مطالبات این قشر به شکل منسجم‌تر پیگیری شود.

وی حذف امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم برشمرد و افزود: اصلاح فرآیندها و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت و تبعیض از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید بوده است.

فتحی خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که امنیت غذایی موضوعی راهبردی است و برای حفظ آن، علاوه بر افزایش تولید، نیازمند اصلاح ساختارها، تقویت مدیریت استانی، کاهش بروکراسی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان هستیم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به میزبانی آذربایجان شرقی از این دوره آموزشی اظهار کرد: امیدواریم این نشست علاوه بر ایجاد خاطره‌ای ماندگار از مهمان نوازی مردم استان زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات و تجربیات و بهبود شیوه‌های تصمیم‌گیری و حکمرانی در حوزه کشاورزی فراهم کند.

وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در زندگی مردم و تامین امنیت غذایی کشور گفت: همواره در سخن و سیاستگذاری از اهمیت کشاورزی سخن گفته شده اما واقعیت این است که این بخش هنوز در عمل آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه درک واقعی اهمیت کشاورزی بدون شناخت زندگی و تلاش کشاورزان ممکن نیست افزود: کسی که از نزدیک سختی کار کشاورز و نقش او در تولید را ندیده باشد نمی‌تواند به درستی اهمیت این بخش را درک و تبیین کند.

وی تاکید کرد: نخستین گام برای اصلاح سیاستگذاری‌ها در بخش کشاورزی، باور واقعی به این حقیقت است که کشاورز پایه و اساس این بخش محسوب می‌شود و هرگونه تصمیم گیری بدون مشارکت کشاورزان در فرآیند تصمیم سازی می‌تواند به خطا منجر شود.

استاندار آذربایجان شرقی آب را مهمترین مولفه تعیین‌کننده در توسعه و برنامه ریزی بخش کشاورزی دانست و گفت:این مسئله برای آذربایجان شرقی به ویژه با توجه به شرایط دریاچه ارومیه و محدودیت‌های منابع آبی اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: مدیریت بهینه منابع آب، توسعه روش‌های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت موضوعاتی جدایی ناپذیر هستند و نمی‌توان بدون توجه همزمان به این مولفه ها به کشاورزی پایدار و بهره ور دست یافت.

سرمست اظهار کرد: ما آب را مایه حیات می‌دانیم اما در عمل هنوز ارزش واقعی این منبع حیاتی در رفتار‌ها و سیاست‌های ما بازتاب پیدا نکرده است.

وی افزود: توسعه در ساده‌ترین معنا کاهش فاصله میان نظریه و عمل است و تا زمانی که نتوانیم آنچه را به آن باور داریم در عرصه اجرا پیاده کنیم نمی‌توانیم به توسعه واقعی دست یابیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به ارزش تولید و تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: باید جایگاه واقعی تولید کننده، از زن روستایی و دامدار گرفته تا کشاورزی که در شرایط سخت به تولید محصولات مورد نیاز جامعه می‌پردازد در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود.

سرمست با بیان اینکه امنیت غذایی ریشه در بخش کشاورزی دارد افزود: اگر به دنبال دستیابی به امنیت غذایی هستیم، باید به بخش کشاورزی اصالت و اهمیت واقعی بدهیم.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تامین مایحتاج عمومی مردم در دوره‌های بحران گفت: تجربه شرایط جنگ تحمیلی و افزایش فشار‌های خارجی نشان داد که اگر بخش کشاورزی و مجموعه‌های مسئول در تامین کالا‌های اساسی پای کار نباشند، سایر بخش‌ها نیز در تامین امنیت غذایی مردم با مشکل مواجه خواهند شد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد:امروز مفهوم کلیدی در ماموریت‌های وزارت و سازمان‌های جهاد کشاورزی امنیت غذایی است و هر اندازه بتوان در زمینه تبادل اطلاعات، انتقال تجربیات و همکاری میان استان‌ها گام برداشت به تقویت انسجام داخلی و تامین پایدار نیاز‌های غذایی کشور کمک شده است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه آذربایجان شرقی در تامین کالا‌های اساسی در شرایط بحرانی اظهار کرد: در مقاطعی که ضرورت تصمیم گیری فوری وجود داشت، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات شورای تامین و سایر سازوکار‌های استانی تلاش کردیم از ایجاد اختلال در تامین مایحتاج عمومی جلوگیری کنیم.

سرمست گفت: در جنگ رمضان با استفاده از ظرفیت شورای تامین و در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، توانستیم ۱۳ هزار تن کالای اساسی را طی دو روز ترخیص کنیم و با این اقدام، شوک احتمالی ناشی از کمبود کالا به‌طور کامل مدیریت شد.

وی افزود: همچنین از ظرفیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای تامین و واردات کالا‌های مورد نیاز استفاده شد و در کنار تامین کالا‌های اساسی، برای ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی نیز تدابیر لازم اتخاذ شد تا زنجیره تولید با مشکل مواجه نشود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش قابل توجه جمعیت حاضر در استان در ایام بحرانی و تعطیلات گفت: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان در آن مقطع، تلاش مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های مسئول باعث شد کمبود محسوسی در فروشگاه‌ها و بازار ایجاد نشود.

وی همدلی و تعامل میان اعضای شورای تامین، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی را از عوامل مهم این موفقیت دانست و افزود: در حوزه تنظیم بازار نیز تلاش شد از ظرفیت مدیران بخش کشاورزی برای اطلاع رسانی و ایجاد آرامش و اطمینان در افکار عمومی استفاده شود.



وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی گفت: مسیر توسعه کشاورزی از تولید آغاز می‌شود و باید به فرآوری، بسته بندی، بازار و صادرات متصل شود.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تا زمانی که زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی تکمیل نشود، خام فروشی و بهره برداری غیرهدفمند از منابع نمی‌تواند ما را به توسعه پایدار برساند و باید با حرکت از تولید به سمت فرآوری، بسته بندی، بازار و صادرات، ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد کشور ایجاد کنیم.