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محل هزینه مالیاتتان را خودتان مشخص کنید

به گفته سخنگوی سازمان مالیاتی، امسال هم برای سومین سال صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام پرداخت مالیات از طرح‌های عمرانی مشخص شده، محل مصرف مالیات خودشان را خودشان مشخص کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۶:۲۰
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برچسب ها: مالیات ، پرداخت مالیات
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