به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم دانا افزود: ازمجموع اراضی کشاورزی مربوط به کشت مرکبات در استان، چهار هزار و ۲۷۵ هکتار معادل ۸۱.۶ درصد آن مربوط به باغ‌های لیمو است.

وی یادآورشد: عملیات برداشت لیموترش از نیمه نخست مردادماه از باغ‌های شهرستان‌های جم، دشتستان، دشتی و تنگستان همچنان ادامه دارد و شهرستان جم بیشترین میزان تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع باغ‌های مرکبات استان بیش از ۹۱ هزار و ۲۰۹ تن محصول برداشت شود که بخش قابل توجهی از آن به لیموترش اختصاص دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردرباره ارقام لیموترش تولیدی استان بیان کرد: ارقام فارسو پرشین از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در باغ‌های لیموی بوشهر هستند که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، بخشی از محصول تولیدی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.