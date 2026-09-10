صفهای طولانی سوخت در شأن مردم خراسان جنوبی نیست/ با سودجویان و متخلفان برخورد میشود
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: مردم شایسته دریافت خدمات نظام بدون تأخیر و معطلی هستند و با افرادی که با هدف سودجویی و انتفاع غیرمجاز موجب ایجاد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت میشوند، برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بازدید از پمپبنزینهای سطح شهر بیرجند، به همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاههای متولی، از نزدیک وضعیت عرضه سوخت و صفهای تشکیلشده در جایگاهها را بررسی کرد.
عبداللهی با اشاره به تشکیل صفهای طولانی در برخی جایگاههای عرضه سوخت، افزود:مردم ایران اسلامی و شهروندان خراسان جنوبی شایسته تکریم و دریافت خدمات نظام بدون تأخیر و معطلی هستند و تشکیل صفهای طولانی برای دریافت سوخت آزاد، موضوعی است که باید با جدیت مورد بررسی و چارهاندیشی قرار گیرد.
وی افزود: در جریان این بازدید، از دو جایگاه سوخت در مرکز استان بازدید شد و شاهد بودیم که شهروندان مدت قابل توجهی از وقت خود را در صفهای دریافت بنزین سپری میکنند که مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای بهحق است و باید شنیده و برای رفع مشکلات موجود، اقدام عملی انجام شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه عوامل متعددی میتواند در شکلگیری صفهای طولانی مؤثر باشد، افزود: همه این عوامل بهصورت جداگانه مورد رصد، پایش و بررسی قرار خواهد گرفت تا متناسب با هر یک از این عوامل، راهکار مناسب اتخاذ شود.
افزایش ظرفیت عرضه و مدیریت بهتر جایگاهها ضروری است
عبداللهی یکی از موضوعات مطرحشده از سوی شهروندان را کمبود ظرفیت عرضه سوخت عنوان کرد و گفت: مردم معتقدند تعداد جایگاهها و ظرفیت موجود برای عرضه سوخت متناسب با نیاز فعلی نیست و در این زمینه باید بررسی دقیقتری انجام شود.
به گفته وی تعداد کارکنان شاغل در جایگاهها، تعداد کارتهای سوخت آزاد و نحوه توزیع سوخت از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت مناسبتری بر فرآیند عرضه سوخت اعمال شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: براساس گزارشهای ارائهشده از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان، بخش عمده افرادی که در صفهای سوخت حضور دارند، شهروندانی هستند که برای تأمین نیاز خود در جایگاهها حاضر میشوند و باید خدمات لازم را دریافت کنند؛ اما در کنار این افراد، عده معدودی نیز با هدف سودجویی و بهرهمندی غیرمجاز در صفها حضور پیدا میکنند.
شناسایی خودروهای پرمصرف و برخورد با سودجویان
عبداللهی با اشاره به بررسی فهرست خودروهای دریافتکننده سوخت آزاد، گفت: فهرست خودروهایی که اقدام به دریافت سوخت میکنند، مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی مشخص شده که برخی خودروها در طول یک ماه حدود ۴۵۰ لیتر سوخت آزاد دریافت کردهاند؛ این مقدار علاوه بر حدود ۱۵۰ لیتر سوخت سهمیهای است که برای خودرو در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دریافت این میزان سوخت آزاد، امری غیرمتعارف و غیرمعمول است و نسبت به این افراد اقدامات لازم انجام خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حقوق سایر شهروندان به واسطه رفتار سودجویانه این افراد تضییع شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از ورود مجموعه انتظامی برای شناسایی افراد سودجو در صفهای سوخت خبر داد و گفت: از مرجع انتظامی خواستهایم در صفهای جایگاهها موضوع را بررسی و در صورت شناسایی این افراد، نسبت به خروج آنان از صف اقدام کند تا از ایجاد تأخیر و اجحاف در حق سایر مردم جلوگیری شود.
اجاره کارت سوخت خودروهای امانتی؛ تخلفی که باید بررسی شود
عبداللهی همچنین به موضوع اجاره کارتهای سوخت خودروهای موجود در بنگاههای معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی بنگاهداران معاملات خودرو، در حالی که خودروها بهعنوان امانت در اختیار آنان قرار گرفته است، کارت سوخت خودرو را در اختیار افراد سودجو قرار دادهاند و این افراد با استفاده از کارتهای مذکور در صفهای سوخت حاضر شده و از این طریق منافع غیرمجاز کسب میکنند.
وی تأکید کرد: این موضوع نیز باید بهصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و با موارد تخلف و رفتارهای سودجویانه مطابق مقررات برخورد شود.
پیشنهاد اختصاص سهمیه سوخت به کارت شهروندان خراسان جنوبی
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده از سوی شهروندان، گفت: یکی از پیشنهادهای مردم این است که سهمیه سوخت آزاد عرضهشده، همانند برخی استانها، در کارت سوخت شهروندان خراسان جنوبی قرار گیرد تا خود مردم از این سهمیه بهرهمند شوند و زمینه برای شکلگیری صفهای طولانی و حضور افراد سودجو کاهش یابد.
عبداللهی افزود: این پیشنهاد نیز در مجموعه مسئولان مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت و باید از ظرفیت همه دستگاههای متولی برای کاهش مشکلات موجود استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاههای مسئول، تأکید کرد: مجموعه قوای حاکم و دستگاههای متولی باید تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از معطلی مردم و حذف صفهای طولانی اتخاذ کنند تا شهروندان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با سهولت و در شأن و منزلت آنان دریافت کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: موضوع عرضه سوخت و مشکلات موجود در این زمینه با جدیت پیگیری می شود و انتظار میرود در روزهای آینده با اجرای راهکارهای مناسب، شاهد ساماندهی وضعیت جایگاهها، کاهش زمان انتظار شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی افراد متخلف باشیم.