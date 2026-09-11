تکمیل سدهای استان بوشهر به ۱۳۵هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سدهای استان ۱۳۵هزار میلیارد ریال است که امسال برای این امر ۲.۸ همت تخصیص یافته است.
وی یادآور شد: از مجموع هفت طرح سد سازی در استان بوشهر تاکنون سدهای خائیز، باغان و اخند به مرحله آبگیری رسیده و در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
محمدی بیان کرد: هماکنون ۱۶ دشت استان ممنوعه یا بحرانی در استان بوشهر وجود دارد و تنها ۵ درصد منابع آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی کمتر از ۳۰۰۰ هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ادامه داد:حفر چاههای جدید کشاورزی در دشتهای ممنوعه به هیچ وجه امکانپذیر نیست و صنایع نیز برای تأمین نیاز خود به سمت بهرهبرداری از آب دریا و طرحهای نمکزدایی حرکت کردهاند.
محمدی گفت: علت فرونشست زمین در برخی نقاط استان، پیامد مستقیم برداشتهای بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است.
وی افزود: در سال آبی گذشته میانگین بارش حدود ۴۰ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت و نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۱۷ درصد افزایش داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر اظهارداشت: به دلیل کاهش بارشهای پاییز و زمستان، دوره خشکسالی در ۱۵ سال اخیر با شدت حدود ۶۰ درصد ادامه دارد.