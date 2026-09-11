به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ علی محمدی افزود: پیشرفت سد‌های دالکی، باهوش، دهرود و دشت پلنگ به ترتیب ۶۵،۴۷،۳۷ و ۶۵ درصد است.

وی یادآور شد: از مجموع هفت طرح سد سازی در استان بوشهر تاکنون سد‌های خائیز، باغان و اخند به مرحله آبگیری رسیده و در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

محمدی بیان کرد: هم‌اکنون ۱۶ دشت استان ممنوعه یا بحرانی در استان بوشهر وجود دارد و تنها ۵ درصد منابع آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی کمتر از ۳۰۰۰ هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد:‌حفر چاه‌های جدید کشاورزی در دشت‌های ممنوعه به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و صنایع نیز برای تأمین نیاز خود به سمت بهره‌برداری از آب دریا و طرح‌های نمک‌زدایی حرکت کرده‌اند.

محمدی گفت: علت فرونشست زمین در برخی نقاط استان، پیامد مستقیم برداشت‌های بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است.

وی افزود: در سال آبی گذشته میانگین بارش حدود ۴۰ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت و نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۱۷ درصد افزایش داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اظهارداشت: به دلیل کاهش بارش‌های پاییز و زمستان، دوره خشکسالی در ۱۵ سال اخیر با شدت حدود ۶۰ درصد ادامه دارد.