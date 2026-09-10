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در پی پیش بینی بارشهای سیل آسا در برخی مناطق جنوبی استان ، جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور فرماندارن شهرستانهای جنوبی در جیرفت برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در پی ورود سامانه بارشی جدید به جنوب استان کرمان، کارشناسان و مسئولان درباره احتمال بارشهای سیلآسا هشدار دادند و بر آمادگی حداکثری برای مقابله با سیلاب احتمالی و اقدامات پیشگیرانه و آیندهنگرانه از جمله بازنگری در حریم رودخانهها تأکید کردند.
با توجه به پیشبینی های هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید و تاثیر پدیده «ال نینو» بر تغییرات جوی در جنوب کرمان که از نیمه دوم مهر امسال آغاز می شود، مدیریت بحران و انجام هماهنگی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته است.
نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، فرمانداران و مدیران هشت شهرستان جنوبی استان در جیرفت برگزار شد؛ وبرادای وظایف قانونی در زمینه مدیریت بحران، بازنگری در حریم رودخانه ها، اعتبارات دهیاری ها و رفع نقاط حادثه خیز تاکید شد.
غلامرضا خالقینژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در این نشست با اشاره به تغییرات اقلیمی و هشدارهای سازمان هواشناسی از افزایش دما در اقیانوس آرام و پیامدهای آن برای بارشهای پیشرو در جنوب استان خبر داد و بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مقابله با خسارات احتمالی تأکید کرد.
فرماندار جیرفت نیز در این جلسه با اشاره به آسیبپذیری بالای برخی از نقاط شهرستان در برابر سیلابهای فصلی بر ضرورت اختصاص اعتبارات تکمیلی برای ایمنسازی رودخانههای شهری و روستایی ورفع کمبود برخی از تجهیزات لجستیکی در مدیریت بحران و برخورد قاطع با تغییر مسیر رودخانههابدست کشاورزان تأکید کرد.
روحبخش بیگزاده با بررسی وضع رودخانههای «ملنتی»، «هلیلرود» و «شور» از چالشهای جدی موجود در مسیر حفاظت از حریم این رودخانهها و مقابله با مخاطرات سیلاب خبر داد.
همت بلوچی فرماندار عنبرآباد نیز نجات دائمی این شهرستان و مناطق پاییندست از بحران سیلاب را در گرو تقویت و بهسازی اساسی «بند خرم» دانست و گفت: اجرای اصولی این طرح نه فقط معضل سیلزدگی در عنبرآباد بلکه تهدید سیلاب در شهرستانهای رودبار جنوب و جازموریان را نیز بهطور کامل مرتفع خواهد کرد.
فضلالله مقبلی رئیس هواشناسی جیرفت نیز درباره وقوع بارندگیهای فراتر از حد نرمال در فصل پاییز و زمستان امسال هشدار داد و بر لزوم آمادگی کامل برای مدیریت خطرات احتمالی سیلاب در مناطق جنوبی استان تأکید کرد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان نیز با تأکید بر مسئولیت خطیر دهیاران در قبال حوادث پیش بینی نشده، تصریح کرد: دیگر نباید به اقدامات مقطعی و خاکریزهای موقت اکتفا کرد ؛ زیرا این سازههای غیراصولی با کوچکترین بارندگی تخریب میشوند.
مالک اژدری با ابلاغ سیاست جدید استانداری در حوزه عمران روستایی تأکید کرد: دهیاریها ملزم هستند پروژههای خُرد و پراکنده را به سمت تعریف پروژههای کلان و زیرساختی مانند سیلبندهای اصولی (سنگ و ملاتی) هدایت کنند تا با یکبار هزینه اصولی از هزینههای تکراری و خسارات سنگین بعدی جلوگیری شود.
مدیران مکلف شدند تا بابررسی دقیق نقاط آسیبپذیر حوزه استحفاظی خود، همه امکانات لجستیکی و راهداری را در حالت آمادهباش کامل قرار دهند.
طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، از شنبه (۲۱ شهریور) تا اواسط هفتۀ آینده درنیمۀ جنوبی استان وقوع رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش تندبادهای موقت و بارش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نخواهد بود.
آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق جنوبی استان پیشبینی میشود.
همچنین ازفردا جمعه (۲۰ شهریور) تا اوایل هفتۀ آینده، با انتقال ریزگرد از استانهای مجاور افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در استان احتمال دارد.