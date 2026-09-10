به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نیکان شیروانی در رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان - بانکوک، پس از کسب پنج پیروزی متوالی، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تسنگ یو اَن از چین‌تایپه رفت و با قبول شکست ۳ به صفر مقابل این حریف، به نشان برنز دست یافت.

شیروانی کار خود را در مرحله گروهی با دو پیروزی آغاز کرد و به عنوان صدرنشین گروه راهی جدول حذفی شد. نماینده کشورمان در ادامه اون شانگ وی از مالزی را ۳ به یک شکست داد و به جمع ۱۶ بازیکن برتر راه یافت.

ملی‌پوش کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز با نتیجه قاطع ۳ به صفر از سد مبارک القتیطی از قطر گذشت و سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با برتری ۳ به یک مقابل چن یو-چن از چین‌تایپه، ضمن صعود به نیمه‌نهایی، نشان برنز خود را قطعی کرد.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این رقابت‌ها به عهده امین شیروانی است.

رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان ۱۸ تا ۲۱ شهریور در بانکوک تایلند در حال برگزاری است.