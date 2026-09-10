معاون وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع و چالش‌های پیش‌روی طرح‌هایی که اجرای آنها به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وابسته است، بر ضرورت آمادگی وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت‌های جدید در اجرای طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ چهارمین نشست شورای مدیران برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و مدیران برنامه‌ریزی معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله اصلاح احکام برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تدوین اطلس اولویت‌های راهبردی و طرح‌های پیشران، آخرین وضعیت سامانه کنترل پروژه‌ها و سازوکارهای نوین تأمین مالی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی

چیت‌ساز با اشاره به محدودیت منابع و چالش‌های پیش‌روی پروژه‌هایی که اجرای آنها به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وابسته است، بر ضرورت آمادگی وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت‌های جدید در اجرای طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

وی تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی را یکی از الزامات پیشبرد پروژه‌های حوزه فاوا دانست و گفت: در شرایط محدودیت منابع، باید علاوه بر اعتبارات عمومی، ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی و ابزارهای نوین برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال همچنین بر ضرورت فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند زمینه اجرای سریع‌تر پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش وابستگی آنها به منابع محدود بودجه‌ای را فراهم کند.

تدوین اطلس اولویت‌های راهبردی و کلان‌پروژه‌ها

در ادامه این نشست، دستورالعمل اصلاح احکام برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه در این زمینه مطرح شد.

همچنین روند تدوین اطلس اولویت‌های راهبردی، طرح‌های پیشران و کلان‌پروژه‌های معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناسایی و احصای دقیق پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات تأکید شد.

این اطلس با هدف ایجاد تصویری یکپارچه از اولویت‌های راهبردی، طرح‌های پیشران و پروژه‌های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فراهم شدن زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی، پایش و تصمیم‌گیری درباره این پروژه‌ها در حال تدوین است.

تأکید بر به‌روزرسانی اطلاعات پروژه‌ها در سامانه «بامداد»

در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت بهره‌برداری و بارگذاری اطلاعات پروژه‌ها در سامانه «بامداد» بررسی شد و مدیران برنامه‌ریزی معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه گزارشی از روند ثبت اطلاعات و چالش‌های موجود ارائه کردند.

در این بخش، بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات پروژه‌ها در سامانه «بامداد» تأکید شد تا اطلاعات مورد نیاز برای پایش دقیق‌تر روند اجرای پروژه‌ها و ارزیابی میزان پیشرفت آنها در دسترس باشد.

در پایان نشست نیز بر ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از وضعیت پروژه‌ها، تکمیل اطلاعات در سامانه «بامداد» و ارائه پیشنهادهای معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه برای تدوین اطلس اولویت‌های راهبردی تأکید شد.