به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده ایجاد کلینیک پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار و اضافه دریافتی از بیمار به میزان ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر استرداد ۶۰۰ میلیون ریال به شاکی پرونده و تعطیلی موسسه و توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند