امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روند هفتگی بازار سرمایه

بازار سرمایه هفته گذشته را با بازدهی بیش از ۹ درصدی پشت سر گذاشت، شاخص کل با عبور از ۷ میلیون واحد حد نصاب جدیدی را ثبت کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۶:۰۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت برنج در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی
علل افزایش قیمت برنج در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
پایان معکوس جنگ برای ترامپ
پایان معکوس جنگ برای ترامپ
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵-۰۶-۱۸
واکنش مردم در اجتماعات شبانه به یک شکار دریایی
واکنش مردم در اجتماعات شبانه به یک شکار دریایی
۱۴۰۵-۰۶-۱۹
خبرهای مرتبط

پذیره نویسی صندوق نیروگاه خورشیدی

افزایش شاخص کل بورس

فروش ۴۱ هزار سکه در عرضه اولیه اوراق سلف بانک مرکزی

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 