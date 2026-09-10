به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدرضا میررحیمی با اشاره به روند پایش آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات شهرستان‌های مهریز، تفت و یزد اظهار کرد: بررسی وضعیت جمعیت و تراکم این آفت از طریق تله‌های ردیابی مستقر در ایستگاه‌های پیش‌آگاهی به‌صورت مستمر در حال اجرا است و با توجه به شرایط اقلیمی و مرحله رسیدگی محصولات، لازم است باغداران اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال افزایش یک تا دو درجه‌ای دمای هوا نسبت به سال گذشته وجود دارد که می‌تواند زمینه را برای افزایش تدریجی جمعیت مگس مدیترانه‌ای فراهم کند؛ به‌ویژه با نزدیک شدن زمان رسیدگی محصولاتی همچون انجیر، انار شیرین، هلو و سایر میوه‌های دیررس در باغات مخلوط، می‌تواندجمعیت مگس مدیترانه‌ای را افزایش دهد.

میررحیمی ادامه داد: به منظور جلوگیری از طغیان آفت و کاهش خسارت به محصولات، شارژ مستمر تله‌های شکار انبوه، طعمه‌پاشی، کاور اسپری و سایر روش‌های مدیریت تلفیقی باید متناسب با شرایط هر منطقه اجرا شود و هشدار‌های لازم نیز به باغداران ارائه شود.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان با تأکید بر استمرار پایش تا زمان برداشت محصول گفت: کارشناسان حفظ نباتات شهرستان‌ها باید روند جمعیت آفت را به‌صورت مستمر رصد کرده و ضمن ارائه گزارش‌های دقیق، اجرای اقدامات کنترلی را تا پایان فصل برداشت با جدیت پیگیری و بر نحوه اجرای آن نظارت کنند.

وی با اشاره به سابقه حضور این آفت در استان یزد افزود: مگس میوه مدیترانه‌ای برای نخستین بار در شهرستان تفت مشاهده شد و از آن زمان اقدامات پایشی و کنترلی با همکاری کارشناسان ستادی و شهرستانی دنبال شده است؛ بنابراین با توجه به احتمال افزایش جمعیت آفت در روز‌های آینده، استمرار و تقویت این اقدامات ضرورت دارد.

میررحیمی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: برای کنترل مؤثر آفت، لازم است شورای کشاورزی با حضور فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فعال‌تر شده و همکاری لازم در زمینه اجرای عملیات مبارزه، پاکسازی و حذف میوه‌های آلوده و رهاشده در باغات و عرصه‌های پیرامونی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مگس مدیترانه‌ای نیازمند همکاری همه‌جانبه کارشناسان، باغداران و دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه تأخیر در اجرای اقدامات کنترلی می‌تواند زمینه افزایش جمعیت آفت و خسارت به محصولات را فراهم کند.

در جریان بررسی وضعیت آفت در شهرستان‌های مهریز، تفت و یزد، محمد اصغریان کارشناس آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، به همراه کارشناسان ستادی و شهرستانی، وضعیت شکار آفت در تله‌های ردیابی ایستگاه‌های پیش‌آگاهی را ارزیابی کردند.