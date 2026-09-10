به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این مسابقات ۱۲ تیم از استان‌های مختلف حضور خواهند داشت که دو تیم آن از شهرستان‌های ارومیه و تکاب و یک تیم نیز متشکل از منتخبان استان آذربایجان غربی است.

رقابت کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در ۱۴ وزن و رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود.

کشتی گیران از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح ۲۶ شهریور در سالن شهیدان آهندوست به مصاف هم خواهند رفت.

به گفته رئیس هیئت کشتی شهرستان ارومیه، این رقابت‌ها به صورت تک حذفی خواهد بود.

فلاح افزود: ارزیابی کشتی گیران و شناسایی استعداد‌ها برای ورزش قهرمانی آذربایجان غربی از جمله اهداف برگزاری این رقابتهاست.