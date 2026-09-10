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رقابتهای کشتی آزاد جام سپهبدان ، ۲۶ شهریور در سالن سه هزارنفری آهندوست برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این مسابقات ۱۲ تیم از استانهای مختلف حضور خواهند داشت که دو تیم آن از شهرستانهای ارومیه و تکاب و یک تیم نیز متشکل از منتخبان استان آذربایجان غربی است.
رقابت کشتی آزاد باشگاههای کشور در ۱۴ وزن و ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار میشود.
کشتی گیران از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح ۲۶ شهریور در سالن شهیدان آهندوست به مصاف هم خواهند رفت.
به گفته رئیس هیئت کشتی شهرستان ارومیه، این رقابتها به صورت تک حذفی خواهد بود.
فلاح افزود: ارزیابی کشتی گیران و شناسایی استعدادها برای ورزش قهرمانی آذربایجان غربی از جمله اهداف برگزاری این رقابتهاست.