مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از پرداخت ۸۵ درصد یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه مصرفی بهره‌برداران استان تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: این میزان یارانه در قالب ۱۰۶ رکورد پرداختی مربوط به حواله‌های نهاده‌های کشاورزی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسن زارعیان اظهار کرد: در چارچوب برنامه پرداخت یارانه کود‌های کشاورزی، یارانه مربوط به کود‌های فسفاته و پتاسه مصرفی در ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ مورد بررسی و پرداخت قرار گرفت و تا پایان مردادماه، ۸۵ درصد از یارانه این نهاده‌ها به بهره‌برداران مشمول پرداخت شده است. وی افزود: در این فرآیند، ۶۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی مشمول دریافت یارانه بوده‌اند و در مجموع ۱۰۶ رکورد پرداختی مرتبط با حواله‌های کود‌های فسفاته و پتاسه به ثبت رسیده است.

زارعیان با اشاره به اهمیت حمایت‌های یارانه‌ای در کاهش هزینه‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی، بیان کرد: پرداخت یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه از جمله اقدامات حمایتی در راستای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است که با هدف تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز و کمک به استمرار و رونق تولید صورت می‌گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: پرداخت ۸۵ درصدی یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه تا پایان مردادماه، بیانگر پیشرفت مطلوب فرآیند پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی است و پیگیری برای تکمیل پرداخت یارانه‌های باقی‌مانده نیز مطابق ضوابط و فرآیند‌های مربوطه ادامه خواهد داشت.