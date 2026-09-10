به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه العالم، وزارت امور خارجه الجزایر اعلام کرد این کشور قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با امارات عربی متحده قطع کند.

تلویزیون دولتی الجزایر اعلام کرد: این کشور پس از «به کار بستن تمام راه‌های ممکن برای حفظ روابط دوجانبه»، سرانجام روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی را قطع کرده است.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، این تصمیم در پی سال‌ها تنش و اتهامات مکرر الجزایر علیه ابوظبی درباره دخالت در امور داخلی این کشور اتخاذ شده است.

روابط دو کشور طی سال‌های اخیر به‌شدت پرتنش شده بود. رسانه‌های الجزایری بار‌ها امارات را به دخالت در امور داخلی و تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در این کشور متهم کرده بودند.

عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، سال گذشته نیز بدون نام بردن مستقیم از امارات گفته بود روابط الجزایر با همه کشور‌های خلیج فارس خوب است «جز یک کشور» و همان کشور را به دخالت در امور داخلی متهم کرده بود.

تنش‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۶ هم با آغاز روند لغو توافق خدمات هوایی میان الجزایر و امارات که در سال ۲۰۱۳ امضا شده بود، شدت بیشتری گرفت.

خبرگزاری اسپوتنیک هم در خبر فوری گزارش داد: در نخستین واکنش امارات به قطع روابط الجزایر با این کشور، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : روابط دیپلماتیک با عقل، ارتباط و شفافیت منافع اداره می‌شود، نه با معما و اشاره‌های مبهم. دیپلماسی نباید گروگان تنش داخلی یا ناتوانی در تعیین اولویت‌ها باشد. ابهام سیاست نیست و هیاهو جایگزین نبود چشم انداز نمی‌شود. دیپلماسی موفق، بر شفافیت مواضع و مدیریت درست منافع و اختلافات استوار است، در غیر این صورت، نشانه نقص در چشم‌انداز و مدیریت است.