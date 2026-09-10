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برنامه «پیدای پنهان» رادیو ایران در دو قسمت پیاپی در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور، ابعاد اجتماعی، خانوادگی و حقوقی بحران اعتیاد زنان در جوامع غربی را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در قسمت نخست این برنامه که پنجشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش میشود، موضوع «چهره پنهان بحران اعتیاد در آمریکا؛ زنان و مادران در دام مواد مخدر» با حضور علی رضوانپور، کارشناس مسائل آمریکا واکاوی میشود.
در این بخش، ریشههای اجتماعی و روانی گرایش زنان آمریکایی به مواد مخدر، پیامدهای آن بر بنیان خانواده و ناکارآمدی سیاستهای مقابله با اعتیاد که بیشتر بر مجازات متمرکز است تا درمان، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
در قسمت دوم که جمعه ۲۰ شهریور ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن میرود، موضوع «زنان اروپا در گرداب اعتیاد؛ پشت پرده شعارهای حقوق بشری» با حضور امیر بیپروا، کارشناس مسائل حقوق بشر اروپا، تحلیل میشود.
در این گفتوگو، ضمن بررسی شکاف جنسیتی در آسیبهای ناشی از مصرف مواد، نقش مصرفگرایی در تشدید این بحران و فاصله میان شعارهای حقوق بشری با واقعیتهای زندگی زنان در جوامع اروپایی تحلیل خواهد شد.
برنامه «پیدای پنهان» به تهیهکنندگی و نویسندگی رقیه زهرا پرندآور از شبکه رادیویی ایران پخش میشود.