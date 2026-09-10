به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در آیین بهره‌برداری از طرح کلان‌ فاز یک بوستان جهانشهر به وسعت ۲۷ هکتار و ۳ پروژه ورزشی و فضای سبز و آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی جهانشهر در منطقه ۸ گفت: هماهنگی خوبی بین شورای شهر و شهرداری مشهد در شورای ششم شکل گرفته و هرکدام در حوزه خود با جدیت مسیر را پیش می‌برند که برکات خوبی برای شهر مشهد داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر افزود: ما بنای مقایسه کردن فعالیت‌های این شورا با شورا‌های دیگر را نداریم، هر شهری شرایط خاص خود را دارد، اما با توجه به اینکه دشمنان ما تلاش می‌کنند در کشور اعلام کنند فعالیتی صورت نمی‌گیرد و توجهی به مردم نمی‌شود، تاکید می‌کنم که باید این را به مردم اعلام کنیم خدمات زیادی در حوزه زیربنایی و روبنایی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: خط مترو اقدام بابرکتی است اگر با عدد و رقم نگاه کنیم، کار بسیار بزرگی انجام شده و در زمینه خطوط مترو مشهد بعد از تهران قرار دارد، با وجود اینکه شرایط و حمایت‌های ویژه‌ای از تهران انجام می‌شود که در مشهد نیست. مردم شهر مشهد دست روی زانوی خود دارند و با ظرفیت خود این کار را انجام می‌دهند در تهران در زمینه حمایت‎های مالی دوپینگ می‌شود. در شورای ششم کار‌های بزرگی انجام شده که باید آنها را نه زیاد و نه کم بیان کنیم.

وی با بیان اینکه وضعیت آب در مشهد در شرایط بحرانی است، بیان کرد: شاید این حرف من که واقعیتی در شهر مشهد است، کام شما را تلخ کند، اما سفره‌های آبی در مشهد سالانه چهار متر فروکش می‌کند. ما در مشهد شرایط سختی را در حوزه آب داریم. ما انتقال پساب مشهد به سنگان و خواف را داشتیم که به شدت جلوی آن ایستادیم و حتی با مقاومت در مقابل وزیر وقت نیرو از این موضوع جلوگیری کردیم و اجازه ندادیم پساب از مشهد خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز پساب در تصفیه‌‎خانه‌های ما با سرعت به مدار می‌آید که قانون بیان می‌کند باید جایگزین برداشت از سد و آب‌های زیرزمینی شود. در این زمینه قدم‌های زیادی برداشته شد، اما هنوز داریم برای آبیاری فضای سبز از منابع آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم که باید از این موضوع جلوگیری شود.

پژمان‌فر گفت: ما نه تنها با توسعه فضای سبز مخالف نیستیم، بلکه به جد موافق هستیم، اما نباید سفره‌های زیرزمینی ما را تهدید کند که این تهدید در مشهد وجود دارد برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد، زندگی را در مشهد تهدید می‌کند انتقال پساب تصفیه شده به غرب مشهد برای شهرک‌های صنعتی و انتقال آب از غرب مشهد به شبکه آبی مشهد نیز در دست اقدام است. باید قدم برداریم تا بگوییم ما توانستیم ذره‌ای از منابع آبی مشهد را در فضای سبز استفاده نکنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حجاب تصریح کرد: ما باید زمینه‌ها را فراهم کنیم تا همه مردم از فضا‌ها استفاده کنند. اینکه مکانی ظرفیت استفاده همه مردم را نداشته باشد، درست نیست و باید تدبیری شود.

وی افزود: ناهنجاری ایجاد کردند که باعث شود بخشی از مردم متدین نتوانند از فضا‌ها استفاده کنند مدیریت شهری باید فکری برای این موضوع کند، زیرا یک مکان عمومی است. همه باید در چارچوبی از این ظرفیت استفاده کنند، پس اگر کسی ناهنجاری به خرج می‌دهد باید کمک کنیم تا مدیریت شود. این موضوع نیاز به ضوابطی دارد که باید در نظر گرفته شود.