به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با محوریت آغاز جشنواره انگور ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین دوره این جشنواره در دهکده چی‌چست گفت: این جشنواره در کنار احیای سنت دیرینه شکرانه برداشت انگور، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ارومیه، برندسازی شهری، جذب گردشگر و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران غیربومی است

وی با اشاره به پیشینه برگزاری آیین شکرانه برداشت انگور اظهار کرد: در گذشته، مردم پس از برداشت محصول انگور، به شکرانه این نعمت جشن برگزار می‌کردند و برگزاری جشنواره انگور تلاشی برای حفظ و احیای این سنت دیرینه و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

رحمانی رضاییه افزود: در کنار پاسداشت این سنت، جشنواره انگور می‌تواند به بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهر ارومیه، برندسازی شهری، توسعه گردشگری و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران غیربومی تبدیل شود و این موضوع از اولویت‌های مدیریت شهری است.

شهردار ارومیه با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته جشنواره گفت: حضور مهمانان خارجی، سفرا و کارداران در هشتمین دوره، یکی از ظرفیت‌های مهم این رویداد بود که امکان معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارومیه در سطح بین‌المللی را فراهم کرد و امسال نیز برای حضور مهمانان خارجی اعلام آمادگی شده است.

وی ادامه داد: نهمین جشنواره انگور ارومیه به مدت ۱۰ روز در دهکده چی‌چست و با برنامه‌های متنوع برگزار می‌شود و امسال ۱۴ دهکده موضوعی برای این جشنواره پیش‌بینی شده است.

شهردار ارومیه، دهکده برداشت انگور و عرضه مشتقات آن را یکی از محورهای اصلی جشنواره عنوان کرد و گفت: دهکده سنتی، دهکده مادر و کودک، دهکده ورزشی، دهکده غذا و بخش‌های مرتبط با صنعت و سرمایه‌گذاری از دیگر بخش‌های این جشنواره هستند.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های ویژه کودکان اظهار کرد: در دهکده مادر و کودک، برنامه‌های شاد و متناسب با کودکان اجرا می‌شود تا خانواده‌ها نیز بتوانند در کنار حضور در جشنواره از این بخش استفاده کنند.

شهردار ارومیه همچنین از پیش‌بینی بخش ورزشی جشنواره خبر داد و گفت: در دهکده ورزشی، با حضور هیأت‌های ورزشی و قهرمانان استان، برنامه‌ها و مسابقات ورزشی برگزار خواهد شد.

رحمانی رضائیه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی انگور ارومیه بیان کرد: برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت به سمت پژوهش‌محوری در حوزه انگور با همراهی اتاق بازرگانی و دانشگاه‌های شهر در دستور کار قرار گرفته و نخستین همایش علمی انگور پس از اخذ مجوزهای لازم، در دهمین دوره جشنواره برگزار خواهد شد.

شهردار ارومیه، ایجاد دهکده صنعت و سرمایه‌گذاری را از دیگر بخش‌های جشنواره برشمرد و گفت: در این بخش ظرفیت‌های حوزه کشاورزی، صنایع مرتبط با انگور و کنسانتره معرفی می‌شود تا زمینه برای توسعه صنایع تبدیلی و فراهم شدن بستر صادرات محصولات کشاورزی و میوه فراهم شود.

وی همچنین به فعالیت دهکده غذا و شهربازی چی‌چست اشاره کرد و گفت: دهکده غذا برای ارائه خدمات و محصولات غذایی به شهروندان و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

رحمانی رضاییه با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از استاندارد برای فعالیت شهربعزی چی چست گفت: در طول دوره برگزاری جشنواره انگور، شهربازی چی‌چست نیز فعال خواهد بود.

وی با اشاره به عرضه مستقیم انگور در جشنواره افزود: فروش و عرضه مستقیم انگور نیز در جشنواره پیش‌بینی شده و تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را بدون واسطه در غرفه‌های اختصاص‌یافته عرضه کنند.

شهردار ارومیه تأکید کرد: هدف مدیریت شهری از برگزاری این رویداد، صرفاً برگزاری یک جشن نیست، بلکه تلاش داریم نقاط ضعف دوره‌های گذشته را احصا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم تا در نهایت شهروندان بیشترین بهره را از ظرفیت‌های ایجادشده ببرند.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقلی جشنواره گفت: برای تسهیل تردد شهروندان و کاهش بار ترافیکی مسیر منتهی به دهکده چی‌چست، سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده و هر یک ساعت، اتوبوس از ارومیه به دهکده چی‌چست و بالعکس در چهار ایستگاه تردد خواهد کرد.