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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: جنوب استان البرز در شرایطی با محدودیت منابع آب، عرصههای مستعد بیابانزایی و گسترهای حدود ۳۰ هزار هکتار کانون گردوغبار مواجه است که ظرفیت تولید سالانه ۲۱ میلیون مترمکعب پساب تصفیهشده در تصفیهخانه ماهدشت میتواند به فرصتی راهبردی برای توسعه پوشش گیاهی، زراعت چوب، ایجاد کمربند سبز و مقابله با پدیده گردوغبار تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، بیات گفت: تصفیهخانه ماهدشت ظرفیت تولید حدود ۵۸ هزار مترمکعب پساب تصفیهشده در شبانهروز، معادل ۲۱ میلیون مترمکعب در سال را دارد و بخش قابل توجهی از عرصههای هدف نیز در فاصلهای کمتر از ۱۲ کیلومتر از تصفیهخانه قرار گرفتهاند؛ ظرفیتی که امکان بررسی فنی و اقتصادی انتقال پساب برای اجرای طرحهای منابع طبیعی را فراهم میکند.
وی افزود: در این محدوده، بیش از ۲ هزار هکتار عرصه مستعد زراعت چوب و نهالکاری شناسایی شده است؛ عرصههایی که در صورت تأمین آب پایدار میتوانند در قالب یک برنامه یکپارچه به توسعه پوشش گیاهی، تثبیت خاک، تولید چوب و مقابله با بیابانزایی اختصاص یابند.
بیات گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد اجرای طرحهای زراعت چوب، نهالکاری کمربند سبز و پروژههای بیابانزدایی در این محدوده به حدود ۳۳۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد؛ نیازی که تأمین آن از منابع آب متعارف با توجه به شرایط آبی استان را با محدودیت مواجه نموده است.
وی افزود: از این رو، استفاده از پساب تصفیهشده میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع آب متعارف، امکان توسعه طرحهایی را فراهم کند که همزمان اهداف اقتصادی و زیستمحیطی را دنبال میکنند.
وی گفت: در الگوی پیشنهادی کشت تلفیقی، گونههایی از جمله سپیدار، دورگ مفید حاصل از پده و کبوده، گیاه داروئی کاپاریس و سایر گونههای سازگار متناسب با شرایط خاک، اقلیم و الزامات زیستمحیطی منطقه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بیات افزود: یکی از محورهای مهم این برنامه، توسعه کمربند سبز در حاشیه محور ماهدشت ـ اشتهارد است. سابقه نهالکاری در ورودی شهر اشتهارد تاکنون کمتر از ۵ هکتار بوده، اما با تأمین آب پایدار میتوان از اقدامات محدود و پراکنده به سمت اجرای یک طرح گسترده و هدفمند با مساحت حدود ۳۵۰ هکتار در قالب کمربند سبز جاده ماهدشت به اشتهارد حرکت کرد.
وی گفت: وجود حدود ۳۰ هزار هکتار کانون گردوغبار در جنوب استان نشان میدهد مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات مقطعی نیست و باید با توسعه پوشش گیاهی، تثبیت خاک، تأمین آب پایدار و مدیریت جامع عرصهها دنبال شود.
وی گفت:در این نگاه، پساب ماهدشت صرفاً یک منبع آب نیست؛ بلکه میتواند حلقه اتصال مجموعهای از اقدامات شامل توسعه زراعت چوب، ایجاد کمربند سبز، نهالکاری، تثبیت خاک و مقابله با بیابانزایی و گردوغبار باشد.
بیات گفت: تحقق این طرح نیازمند همکاری و مشارکت مجموعهای از دستگاههای اجرایی است. استانداری البرز، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شرکت شهرکهای صنعتی، ادارهکل حفاظت محیطزیست و فرمانداریهای کرج و اشتهارد از جمله دستگاههایی هستند که میتوانند در مراحل مختلف مطالعه، تأمین زیرساخت، تامین و انتقال پساب، آمادهسازی عرصهها و اجرا و نگهداری طرح مشارکت داشته باشند.
در این نشست، کیفیت پساب، شرایط خاک و اقلیم، نیاز آبی گونههای مورد استفاده، الزامات زیستمحیطی و نحوه انتقال پساب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مطالعات و هماهنگیهای کارشناسی مشترک برای تدوین الگوی مناسب استفاده از این منبع آب غیرمتعارف ادامه یابد.
اکنون ظرفیت ۲۱ میلیون مترمکعبی پساب ماهدشت، در کنار بیش از ۲ هزار هکتار عرصه مستعد زراعت چوب و نهالکاری و ۳۰ هزار هکتار کانون گردوغبار جنوب البرز، مجموعهای از ظرفیتها و ضرورتها را در کنار یکدیگر قرار داده است؛ ظرفیتی که در صورت تحقق الزامات فنی، اقتصادی و زیستمحیطی، میتواند پساب را از یک منبع آب غیرمتعارف به سرمایهای برای احیای سرزمین، توسعه پوشش گیاهی، تولید چوب، تثبیت خاک و مقابله با بیابانزایی و گردوغبار در جنوب استان تبدیل کند.