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استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به شهرستان خوی، با حضور در محل احداث آرامگاه شمس تبریزی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مراحل عملیات عمرانی این طرح ملی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به شهرستان خوی، با حضور در محل احداث آرامگاه شمس تبریزی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مراحل عملیات عمرانی این طرح ملی قرار گرفت.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت، رحمانی ضمن بررسی دقیق فعالیتهای انجام شده در بخشهای مختلف پروژه، از نحوه پیشرفت کار و عملکرد دستاندرکاران این مجموعه ابراز رضایت کرد.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه فرهنگی و تاریخی شمس تبریزی، اظهار داشت: عملیات عمرانی بنای آرامگاه شمس تبریزی با جدیت در حال پیگیری است تا شاهد بهرهبرداری شایسته از آن باشیم.
رحمانی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای این مجموعه گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این بنا برای برگزاری همایش بینالمللی شمس و مولانا در مهرماه امسال آمادهسازی و مهیا خواهد شد.
گفتنی است، آرامگاه شمس تبریزی یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی و گردشگری شمال غرب کشور است که با هدف پاسداشت جایگاه این عارف نامدار ایرانی در شهرستان خوی در حال احداث است.