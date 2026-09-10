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مردم استان اصفهان در صد و نود و سومین شب از اجتماعات شبانه، ایستادگی را رمز پیروزی و وحدت و همدلی را لازمه ایستادگی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم اصفهان هم پای همه ایرانیان در خیزش شبانه خود همچنان ایستاده در راه امام حسین (ع) و متحد برای انتقام از دشمن جنایتکار هستند.
شبهای اصفهان، روایتگر ایستادگی ملتی است که میدان را ترک نکردهاند. مردمی که با حضور پرشور در تجمعات شبانه، یک صدا بر عهد خود با انقلاب اسلامی، آرمانهای آن و وحدت و اقتدار ملی پای فشردهاند و نشان دادهاند که پرچم همدلی و مقاومت، همچنان برافراشته است.
نهضت عاشورایی این مردم خداجو تا پیروزی جبهه عدالت ادامه دارد.