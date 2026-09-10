پیام تبریک دنیامالی در پی قهرمانی ایران در کاراته ردههای پایه آسیا
وزیر ورزش و جوانان، قهرمانی تیمهای ردههای پایه کاراته ایران در بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در امان اردن را تبریک گفت.
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانی کاراته ایران در بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا در امان اردن، با کسب ۱۱ نشان طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز، نشانهای روشن از ظرفیت و توانمندی نسل آینده این رشته و حاصل تلاش مجموعهای است که از سالهای پایه، مسیر قهرمانی را دنبال میکند.
این موفقیت، تصویری امیدوارکننده از پشتوانه کاراته ایران و استعدادهایی است که میتوانند در سالهای آینده، بخشی از افتخارات ورزش کشور را رقم بزنند.
آنچه اهمیت دارد، حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند و فراهم کردن شرایطی است که این استعدادها، مسیر خود را تا ردههای ملی بزرگسالان با ثبات و برنامهریزی ادامه دهند؛ چرا که قهرمانی پایدار، از همین میدانهای پایه آغاز میشود.
قهرمانی در آسیا را به ورزشکاران، مربیان، خانوادهها، فدراسیون کاراته و همه دستاندرکاران این موفقیت تبریک میگویم و برای نسل جوان کاراته ایران، تداوم افتخارآفرینی و حضور درخشان در عرصههای بینالمللی را آرزومندم.