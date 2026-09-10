تخصیص اعتبار برای اصلاح و تکمیل سکوی تماشاگران مجموعه ورزشی آبشاحمد
فرماندار کلیبر از اصلاح و تکمیل سکوی تماشاگران مجموعه ورزشی آبشاحمد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت:مرمت و بهسازی جاده دسترسی و رفع نواقص زمین چمن نیز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رضا محمدی در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان کلیبر با اشاره به ظرفیتهای بخش آبشاحمد گفت: نیمی از جمعیت شهرستان کلیبر در این بخش سکونت دارند و بهرهمندی جوانان و مردم منطقه از امکانات و ظرفیتهای موجود نیازمند همت و عزم جدی همه دستگاههای اجرایی شهرستان است.
محمدی بر حضور و فعالیت گسترده دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جوانان تاکید کرد و افزود:باید از ظرفیتهای موجود در بخش آبشاحمد به گونهای استفاده شود که مردم به ویژه جوانان منطقه از خدمات و امکانات بیشتری بهرهمند شوند.
وی همچنین از اصلاح و تکمیل سکوی تماشاگران مجموعه ورزشی آبشاحمد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: مرمت و بهسازی جاده دسترسی و رفع نواقص زمین چمن نیز آغاز شده است.
فرماندار کلیبر شهردار آبشاحمد را مکلف کرد محل مناسب برای اجرای پارک شهری را شناسایی و مقدمات لازم برای ایجاد این فضای عمومی و تفریحی را فراهم کند.
توسعه زیرساختهای ورزشی و تفریحی آبشاحمد گامی در مسیر افزایش نشاط اجتماعی و بهرهمندی بیشتر جوانان و مردم این بخش از امکانات شهرستان است.