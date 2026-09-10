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علاقهمندان برای شرکت در مسابقه ملی عکاسی «شعلههای سرخ، دستهای سبز» تا پایان شهریور فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقه ملی عکاسی «شعلههای سرخ، دستهای سبز» با هدف ثبت و روایت تصویری تلاشها برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در جنگلها و مراتع و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برگزار میشود.
بنا بر اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این رویداد با محوریت مدیریت، پیشگیری و کنترل آتش در عرصههای منابع طبیعی، فرصتی برای عکاسان فراهم کرده است تا جلوههایی از حضور و تلاش نیروهای حفاظتی، جنگلبانان، همیاران طبیعت، نیروهای مردمی و امدادی و جوامع محلی را در حفاظت از این عرصهها به تصویر بکشند.
محورهای این مسابقه شامل پیشگیری و آمادگی در برابر آتشسوزی جنگلها و مراتع، تلاش نیروهای حفاظتی و جنگلبانان در عملیات اطفای حریق، مشارکت همیاران طبیعت و نیروهای مردمی و امدادی، پیامدهای حریق بر پوشش گیاهی، اکوسیستم و حیات وحش و همچنین نقش جوامع محلی و فرهنگسازی در کاهش بحران است.
بر اساس مقررات، هر عکاس میتواند حداکثر پنج اثر ارسال کند. عکسها باید با کیفیت مناسب، حداقل یک مگابایت حجم و با فرمت JPG باشند. تغییرات نرمافزاری که به جنبه مستند عکس خدشه وارد کند، مجاز نیست و تنها اصلاح نور و رنگ امکانپذیر خواهد بود.
نام فایل هر اثر باید شامل عنوان عکس و نام و نام خانوادگی عکاس باشد. همچنین برگزارکننده حق استفاده از آثار پذیرفتهشده در کتاب، نمایشگاه و رسانههای اطلاعرسانی را با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ میدارد.
آثار ارسالی پس از بررسی و داوری توسط هیأت داوران ارزیابی شده و به آثار برگزیده جوایز و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
علاقهمندان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. دبیرخانه در دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی، گروه حریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مستقر است و آثار از طریق نشانی s.akbari@frw.ir دریافت میشود.