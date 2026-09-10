به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقه ملی عکاسی «شعله‌های سرخ، دست‌های سبز» با هدف ثبت و روایت تصویری تلاش‌ها برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این رویداد با محوریت مدیریت، پیشگیری و کنترل آتش در عرصه‌های منابع طبیعی، فرصتی برای عکاسان فراهم کرده است تا جلوه‌هایی از حضور و تلاش نیرو‌های حفاظتی، جنگلبانان، همیاران طبیعت، نیرو‌های مردمی و امدادی و جوامع محلی را در حفاظت از این عرصه‌ها به تصویر بکشند.

محور‌های این مسابقه شامل پیشگیری و آمادگی در برابر آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، تلاش نیرو‌های حفاظتی و جنگلبانان در عملیات اطفای حریق، مشارکت همیاران طبیعت و نیرو‌های مردمی و امدادی، پیامد‌های حریق بر پوشش گیاهی، اکوسیستم و حیات وحش و همچنین نقش جوامع محلی و فرهنگ‌سازی در کاهش بحران است.

بر اساس مقررات، هر عکاس می‌تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند. عکس‌ها باید با کیفیت مناسب، حداقل یک مگابایت حجم و با فرمت JPG باشند. تغییرات نرم‌افزاری که به جنبه مستند عکس خدشه وارد کند، مجاز نیست و تنها اصلاح نور و رنگ امکان‌پذیر خواهد بود.

نام فایل هر اثر باید شامل عنوان عکس و نام و نام خانوادگی عکاس باشد. همچنین برگزارکننده حق استفاده از آثار پذیرفته‌شده در کتاب، نمایشگاه و رسانه‌های اطلاع‌رسانی را با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد.

آثار ارسالی پس از بررسی و داوری توسط هیأت داوران ارزیابی شده و به آثار برگزیده جوایز و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. دبیرخانه در دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی، گروه حریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مستقر است و آثار از طریق نشانی s.akbari@frw.ir دریافت می‌شود.