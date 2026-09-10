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سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات برگزاری آزمونهای عملی، تشریحی و سایر مراحل گزینش متقاضیان رشتههای تحصیلی مجموعههای امتحانی هنر در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان شرکت در آزمون عملی رشتههای تحصیلی مجموعههای امتحانی هنر که در مهلت مقرر هزینه اعلام علاقمندی را پرداخت کردهاند، لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری آزمونهای تشریحی و سایر مراحل، از روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ بر اساس توضیحات اعلامشده اقدام کنند.
سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد؛ عدم شرکت در مراحل فوق به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشتهمحلهای انتخابی مربوط تلقی میشود.
آزمون پروژه عملی مجموعههای امتحانی هنر
آزمون پروژه عملی مجموعههای امتحانی با کدهای ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ برای افرادی برگزار میشود که مجاز به انتخاب رشته دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) بوده، حداقل یکی از کدرشتهمحلهای دارای پروژه را انتخاب کرده و هزینه برگزاری آزمون تشریحی یا عملی را همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کردهاند.
برای متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت خواهد بود.
همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار در جلسه آزمون الزامی است. نشانی حوزه برگزاری آزمون نیز روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
برگ راهنما و کارت ورود به جلسه آزمون از دو روز قبل از برگزاری آزمون از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
با توجه به اینکه در کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۲ (معماری) سه پروژه عملی یا تشریحی برگزار میشود، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژههای مربوط، کارت ورود به جلسه جداگانه برای متقاضی در نظر گرفته خواهد شد. متقاضیان باید با توجه به کدرشتهمحلهای انتخابی و هر یک از پروژههای مربوط، نسبت به دریافت پرینت کارت پروژه به صورت جداگانه اقدام کنند.
منابع آزمون تشریحی درس «تجزیه و تحلیل نمایشنامه» رشته کارگردانی نمایش از مجموعه امتحانی ۱۳۵۷ نیز اعلام شده است و متقاضیان باید تمامی منابع معرفیشده را مطالعه کنند.
جزئیات آزمون تشریحی برخی مجموعههای امتحانی
آزمون تشریحی متقاضیان مجموعههای امتحانی اعلامشده در اطلاعیه سازمان سنجش، مطابق توضیحات مربوط به هر مجموعه برگزار خواهد شد.
این مجموعهها شامل «نمایش عروسکی» با کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۶، «بازیگری» از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۷، «عکاسی» و «مجسمهسازی» از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۸ و «مجموعه موسیقی» با کد مجموعه امتحانی ۱۳۶۰ است.
همه متقاضیان رشتههای مذکور باید ۲۴ ساعت قبل از حضور در محل برگزاری آزمون عملی، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه از تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.
زمان و محل آزمون عملی نمایش عروسکی
آزمون عملی و پروژه عملی رشته نمایش عروسکی از مجموعه امتحانی ۱۳۵۶، روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. این آزمون در دانشگاه هنر ایران، دپارتمان تئاتر، به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶ برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، متقاضیان بر اساس حرف اول نام خانوادگی در دو نوبت به حوزه آزمون مراجعه میکنند. افراد دارای نام خانوادگی از «الف» مانند «آتشبار» تا «ش» مانند «شهنازی» ساعت ۸ صبح و افراد دارای نام خانوادگی از «غ» مانند «غضنفری» تا «ی» مانند «یادواره» ساعت ۱۳ در محل آزمون حضور خواهند یافت.
متقاضیان آزمون عملی این رشته باید در نوبت اول از ساعت ۷:۳۰ صبح و در نوبت دوم از ساعت ۱۲ روز آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.